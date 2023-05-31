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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da bir hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 22-29 Mayıs'ta başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 117 gram esrar, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 40 gram eroin, bin 864 uyuşturucu hap, 271 gram kenevir, 9 bin 900 dolu makaron ve bin 320 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 172 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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