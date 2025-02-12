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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 35 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 35 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 şüpheli yakalanırken, 26'sı tutuklandı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan ise 116 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 10 şüpheli de yakalandı, 8'i cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 17 kilo 63 gram esrar, 6 kilo 500 gram skunk, 56 bin 219 sentetik ecza, 968 gram metamfetamin, 880 gram kokain, 160 A4 maddesi, 34 gram eroin, 7 hassas terazi, 1 tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 68 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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