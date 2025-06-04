Antalya’da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 16 Tutuklama

Antalya’da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 16 Tutuklama
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Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı. 16 kişi tutuklanırken, toplamda 105 şüpheliye ulaşıldı. Eğitim programlarıyla 173 katılımcıya uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 16'sı tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 105 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 26 şüpheli yakalandı, 16'sı cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 173 katılımcıya eğitim verildi.

Çalışmalarda, 38 kilo 893 gram sentetik uyuşturucu, 115 sentetik ecza, 23 bin 960 kullanımlık A4 maddesi, 24 gram esrar, 7 gram eroin, 6 gram kokain, 4 hassas terazi, 7 silah, 69 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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