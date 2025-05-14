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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, son bir haftada 30 şüpheli yakalanırken, 17'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında kokain, esrar ve eroin bulunuyor.

Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak suçundan yakalanan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan ise 132 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu suçlarından aranması 14 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 841 gram kokain, 750 gram esrar, 294 gram eroin, 163 sentetik ecza, 55 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 27 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 26 bin 190 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 5 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 1639 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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