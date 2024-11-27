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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 204 Gözaltı, 22 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 204 Gözaltı, 22 Tutuklama
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Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22'si tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüphelinden 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 2 kilo 673 gram esrar, 219 gram eroin, 118 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 400 sentetik hap, 281 sentetik kannabinoid (A4), 19 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız silah ve silahlara ait 187 adet fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 204 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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