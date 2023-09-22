Antalya'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler, 50 kilo eroinin üzerinde yattılar

Antalya'da piyasaya sürülecek 50 kilo eroin özel harekat destekli operasyonla yakalandı

İkamete şok baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Hassas burunlu köpeklerin yatak odasında tepki vermesiyle yapılan aramada, bazanın altından poşetlere doldurulmuş eroin ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli, Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı. Evde hassas burunlu köpeklerin arama yaptığı operasyonda, yatak odasındaki bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin ele geçirildi.

İl dışından kente uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 15 gün süren takip sonucu, şüphelilerin Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katında oturduklarını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, evde KEM'e bağlı hassas burunlu iki köpek desteğiyle arama gerçekleştirildi.

Baza altından poşetler dolusu eroin çıktı

Köpeklerin yatak odasındaki yatağa tepki vermesi üzerine, kaldırılan bazanın altından poşetlere doldurulmuş 50 kiloya yakın eroin maddesi, evin diğer bölmelerinde de uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.