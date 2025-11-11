Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Arayan Sürücü Bekçilere Çarparak Kaçmaya Çalıştı: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, sürücü alkol almış olduklarını ve uyuşturucu temin etmek için bölgeye geldiklerini açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bekçi ve polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Yeşildere Mahallesi'nde C.G'nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı otomobil, ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymadı.

Anons üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracını bekçilerin üzerine sürüp kaçmaya başlayan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ara sokaklardan hızla ilerleyen aracı durdurmak isteyen polisin uyarısını da dikkate almayan otomobil, uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgede denetim yapan ekiplerin çalışmalarını takip eden Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü.

Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler, kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirerek önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.

Sürücü C.G. ile araçtaki H.K, M.D, G.D. ve M.G. gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şüpheli H.K, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü C.G'nin ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla otomobille gezmek için dışarı çıkıp alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu temin etmek amacıyla bölgeye geldiklerini ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıklarını belirttiği öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, ilk olarak bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, aracını aralarında İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun da bulunduğu polislerin üzerine sürerek kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.