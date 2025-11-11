Antalya'da Uyuşturucu Arayan Sürücü Bekçilere Çarparak Kaçmaya Çalıştı: 5 Gözaltı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bekçi ve polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Yeşildere Mahallesi'nde C.G'nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı otomobil, ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymadı.

Anons üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracını bekçilerin üzerine sürüp kaçmaya başlayan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ara sokaklardan hızla ilerleyen aracı durdurmak isteyen polisin uyarısını da dikkate almayan otomobil, uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgede denetim yapan ekiplerin çalışmalarını takip eden Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü.

Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler, kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirerek önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.

Sürücü C.G. ile araçtaki H.K, M.D, G.D. ve M.G. gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şüpheli H.K, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü C.G'nin ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla otomobille gezmek için dışarı çıkıp alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu temin etmek amacıyla bölgeye geldiklerini ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıklarını belirttiği öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, ilk olarak bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, aracını aralarında İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun da bulunduğu polislerin üzerine sürerek kaçtığı anlar yer alıyor.