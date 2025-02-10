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Antalya'da Ustalara Saygı Konseri Düzenlendi

Antalya'da Ustalara Saygı Konseri Düzenlendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçıların eserlerinin seslendirildiği bir 'Ustalara Saygı Konseri' düzenledi. Konserde katılımcılar unutulmaz müziklere eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Konseri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrasınca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde, ünlü sanatçılar Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Erkin Koray ve Ayten Alpman'ın parçaları Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar tarafından seslendirildi. Katılımcılar da şarkılara eşlik etti.

Konser sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Şef Umut Özdiken yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'na çiçek verdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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