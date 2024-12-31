Antalya'da Üst Geçit Altında Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, üst geçidin altında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altındaki otluk alandan ağır kokuların gelmesi üzerine bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden Kazım T. (66) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.