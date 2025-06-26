Antalya'da Umuma Açık Yer Denetimi Gerçekleştirildi

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Antalya'da polis ekipleri, umuma açık yerlerde asayiş denetimi yaptı. 80 ekip ve 296 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 194 iş yeri denetlendi ve 2 bin 477 kişi sorgulandı.

Antalya'da polis ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Umuma Açık Yer Uygulaması" yapıldı.

Toplam 80 ekip ve 296 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 194 iş yeri denetlenirken 2 bin 477 kişi sorgulandı.

Uygulama kapsamında, eksikleri olduğu tespit edilen 4 iş yerine idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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