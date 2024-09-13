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Antalya'da Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Temsili Yörük Göçü Gerçekleştirildi

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle göç etti. Festival, yöresel müzik ve dans gösterileriyle renklendi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Türk dünyasının dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenler, temsili göçte yöresel müzik ve danslarını sundu.

Antalyalılar ve turistlerin ilgi gösterdiği Yörük göçü, Karaalioğlu Parkı'ndaki eski belediye hizmet binası önünde sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük göçüne katılanları selamladı.

Yörük geleneklerinin tanıtılacağı festival, 15 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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