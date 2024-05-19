Antalya'da Uluslararası Havacılık Festivali Gerçekleştirildi

Antalya'da, "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy" adı verilen havacılık festivali gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi ev sahipliğinde Antalya Karain Havacılık Merkezi'nde düzenlenen festivale Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan 18 pilot uçaklarıyla katıldı.

Akrobasi pilotu Oğuzhan Cabıoğlu'nun Extra 300L uçağı ile yaptığı gösteri izleyicilerden alkış aldı.

Festival kapsamında, Antalya'daki çeşitli okullardan 50 öğrenci, uçaklarla gökyüzüne çıkarıldı.

Etkinlikte jet ve model uçakların gösterileri de yer aldı, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları konser verdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile havacılık festivalinin çok güzel bir şekilde örtüştüğünü söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamını bugün daha iyi anladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyada artık hem sivil hem de askeri alanda her şey havadan dönüşüyor. Eskiden deniz hakimiyeti teorisi vardı. Yani denizlere hakim olan dünyaya hakim olurdu. Bugün geldiğimiz noktada, havaya hakim olan dünyaya hakim olur. Belki havayı da geçti, uzaya hakim olan dünyaya hakim olur. Bu iş ise gençlerle olabilecek bir iş. Gençlerin havacılığa ilgisiyle başarılabilecek bir iş. Türkiye'nin küresel en önemli markası Türk Hava Yolları bir devlet şirketidir. Dünyada müthiş bir başarı elde etmiş durumda. İnşallah bunları taçlandıracağız."

Vali Şahin, konuşmasının ardından Ultralight sınıfı 2 kişilik uçakta, yolcu koltuğunda oturarak uçtu.