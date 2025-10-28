Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başlıyor

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince, Antalya'da organize edilen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) 16 Kasım'da başlayacak.

GastroAntalya Yönetim Kurulu Başkanı ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir, yaptığı açıklamada, GastroAntalya'da, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen şeflerin en iyi sunumlarıyla kıyasıya mücadele vereceğini söyledi.

Buluşmaya, 18 yaş üstü olan ve aktif olarak çalışan herkesin katılabileceğini ifade eden Yüreğir, yarışmada jürinin kriterlerine uymayan sunumların diskalifiye edileceğini kaydetti.

İlk üçte yer alanların Moldova'ya eğitime gönderileceğini bildiren Yüreğir, bu sayede uluslararası alanda da ağ kurma fırsatı tanınacağına dikkati çekti.

Yüreğir, "Doğadan Bardağa: Sürdürülebilir Lezzetler" temasıyla yarışmacıların yerel ve mevsimsel ürünleri merkeze alarak doğayla uyumlu kokteyller de hazırlayacağını vurguladı.

GastroAntalya Miksoloji Bölüm Başkanı Mehmet Ciğer de kendisi için bu projenin bir yarışma değil, gastronomiyle miksolojiyi, kültürle yaratıcılığı aynı potada buluşturan bir vizyonun başlangıcı olduğunu belirtti.