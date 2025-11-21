Haberler

Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başladı

Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başladı
Güncelleme:
6. kez düzenlenen GastroAntalya etkinliği, 42 ülkeden gastronomi profesyonellerini bir araya getirerek farklı lezzetlerin sergilendiği bir platform sunuyor. Organizasyon, 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 42 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince Cam Piramit'te düzenlenen organizasyonda, farklı ülkelerden şefler, sektör profesyonelleri ve gastronomi tutkunları buluştu.

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Gastro Antalya'ya 40'ın üzerinde ülkeden 1400 yarışmacı ve 600 civarında şefin katıldığını söyledi.

Antalya'nın dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Şahin, kentin her yıl yerli ve yabancı 25 milyonu aşkın misafiri ağırladığını dile getirdi.

Kentin, turizmin yanında tarım şehri de olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Böyle bir coğrafyanın gastronomisi de çok köklü ve çok zengin olur. Turizmle gastronomi zaten çok iyi örtüşüyor, birbirine çok yakışıyor. Bu ikisini bir arada büyütmenin, geliştirmenin arayışı içindeyiz. Bu yüzden bütün paydaşlarımızla coğrafi işaretlerden tutun da kültür ögelerimizin her bir unsuru için özel olarak uğraşıyoruz. Gastronomi festivalleri de bunun bir parçası. Antalya her geçen gün şeflerin buluşma noktası, gastronominin merkezi haline geliyor. Dünyanın gastronomi merkezi olmaya doğru inşallah gideceğiz."

"Şeflerimizin hepsi kendi alanlarında duayen"

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de 42 ülkeden şefleri ağırladıklarını söyledi.

GastroAntalya'ya katılan şeflerin alanlarında duayen isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Yüreğir, buluşmada lise ve üniversite öğrencileri ile ustaların tabaklarını yarıştıracağını kaydetti.

Gastronomiye gönül veren herkesi bu buluşmaya beklediklerini dile getiren Yüreğir, "Bu yılki sloganımız 'Şeflerin başkenti Antalya.' Yola Antalya'yı temsilen çıktık ama artık globalleştik. GastroAntalya bütün bölgelerden şefleri ağırlıyor. Dünyada beyaz gömleği giyip tezgah başına geçen herkes çemberimizin içinde." dedi.

GastroAntalya, farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 23 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
