Antalya'da Ukrayna vatandaşlarına yönelik yardım konseri düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek olmak amacıyla keman ve piyano resitali gerçekleştirildi.

Ukrayna Ailesi Derneği, Akdeniz Ukraynalılar Derneği ile Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Bilkent Senfoni Orkestrası kemanisti Yevgeniy Kostryskyy ve piyanist Rustam Rahmedov sahneye çıktı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, yaptığı konuşmada, geliri savaş mağduru ailelere bağışlanacak konsere katılarak Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.

Müziğin evrensel bir dile sahip olduğunu ve her dile, dine ve ırka hitap ettiğini anlatan Rustamov, şunları söyledi:

"Müziğin dilini kullanarak sizlere Ukrayna'nın yaşadığı zor günleri anlatmak istiyoruz. Ukrayna'da sadece eziyet ve acı yok. Milletimiz bu zor günlerde çok iyi bir karakter ve kahramanlık da gösteriyor. Bunu da sizlere aktaracağız. Ukrayna ve Türkiye bu karakter tipleri ile birbirine çok benziyor. Buradan Türkiye'nin bizi ne kadar iyi anladığını ve neden bu kadar destek verdiğini çok daha iyi anlıyoruz. İki ülke için de barış ve nice güzel günler diliyorum."

Programa, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, dernek üyeleri ve Antalya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlar katıldı.