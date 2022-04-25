Antalya'da udi evinde ölü bulundu
AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde udi Metin Karatepe, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde udi Metin Karatepe, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi'ndeki bir binada ikamet eden Karatepe'ye (60) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Koltuğunda hareketsiz bulunan Karatepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Gülsem Adam - Güncel