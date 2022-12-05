Antalya'da uçurumda bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumda ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumda ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alanya Kalesi'nin yakınındaki 50 metrelik uçurumda dün ölü bulunan Elif Emeksiz'in (32) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim alan genç kadının babası İbrahim Emeksiz ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Emeksiz, AA muhabirine, dolaşmak için evden çıkan kızından uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi. Kızının uçurumdan nasıl düştüğünün bilinmediğini ifade eden Emeksiz, "Kaleye gidiyor, ondan sonra ayağı mı kayıyor ne oluyorsa 50 metre aşağı düşüyor. Oradan tesadüfen geçen bir turist fark edip polise haber veriyor." dedi. Elif Emeksiz'in cenazesinin öğle vakti Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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