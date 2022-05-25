Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ünal'ın (76) kullandığı 07 L 5418 plakalı traktör, Gebece Mahallesi Azak mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ünal'ın traktörüyle yayladaki evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Hüseyin Ünal, Manavgat, Traktör, Antalya, Güncel, Haberler

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