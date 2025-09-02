Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet uçuruma yuvarlandı. Sürücü Ercan Bahar'ın hayatını kaybettiği olayda, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ercan Bahar (45) idaresindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet, Hasdümen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.