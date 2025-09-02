Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet uçuruma yuvarlandı. Sürücü Ercan Bahar'ın hayatını kaybettiği olayda, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ercan Bahar (45) idaresindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet, Hasdümen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bahar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel