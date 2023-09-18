Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçta ölü bulunan genç adamın katilleri yakalandı

ANTALYA'da, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın (23) boğazı kesilmiş ve bıçaklanmış halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili, Bolu'da yakalanan 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. (38) tutuklandı.

Olay, 14 Eylül akşamı, Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Turaç'ın boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Araç çekiciyle çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat geçmeden, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1'i kadın 3 kişinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı. Geçen pazar günü Bolu'dan Alanya'ya getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra, bugün yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.