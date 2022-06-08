Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı - Haberler

Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı. Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı. Beycik Mahallesi Şelale mevkisinde elektrik panolarını kontrol eden görevli M.G, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G, ekiplerin ortak çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekibince Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Güncel Haberler

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