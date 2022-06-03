Antalya'da uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu

AA - Orhan Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, uçurum yakınında ölü bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, uçurum yakınında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Güver Uçurumu seyir terası yakınlarındaki bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 40'lı yaşlardaki erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Döşemealtı Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title