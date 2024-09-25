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Antalya'da Uçansu Şelalesi'nde Boğulma Olayı

Antalya'da Uçansu Şelalesi'nde Boğulma Olayı
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İranlı turist Mohsen Boreshjan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Uçansu Şelalesi'nde suya girdikten sonra kayboldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada cenazesi bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gezmeye geldiği Uçansu Şelalesi'nde suya giren İranlı Mohsen Boreshjan (40), boğuldu.

Serik'e bağlı Gebiz mevkisindeki Uçansu Şelalesi'ne, kız arkadaşıyla gezmeye gelen İranlı Mohsen Boreshjan saat 16.30 sıralarında şelalenin döküldüğü noktada oluşan suya girdikten sonra gözden kayboldu. Mohsen Boreshjan'ın sudan çıkmaması üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve JAK ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, suda yaptıkları aramada Mohsen Boreshjan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Boreshjan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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