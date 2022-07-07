Antalya'da tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu - Haberler

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Antalya'da tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'da tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 443 paket kaçak sigara, 181 paket elektronik sigara tütünü, 238 elektronik sigara, 147 cinsel içerikli ürün, tütünle doldurulmuş 1520 makaron, 20 paket tütün ve 225 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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