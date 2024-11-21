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Antalya'da Turuncu Yağış Uyarısı: Koordinasyon Merkezleri Gece Boyu Çalışacak

Antalya'da Turuncu Yağış Uyarısı: Koordinasyon Merkezleri Gece Boyu Çalışacak
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine, ildeki afet ve acil durum koordinasyonu için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Ekipler riskli bölgelerde hazır bekliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Şahin'in başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şahin, kentte beklenen yağışın gece yarısı zirve noktasına ulaşmasının, cuma akşamına kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı.

İlgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Şahin, ekiplerin sahada hazır beklediğini bildirdi.

Şahin, özellikle dere yataklarında evi bulunanları, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olanları ve zemin katlardaki iş yerlerinin sahiplerini tedbir almaları konusunda uyararak, "Ekipler, riskli ilçelere yönlendirildi ve teyakkuz halinde. Gece yarısı itibarıyla güncelleme yapıp, durumu değerlendireceğiz. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ASAT, ilçe belediyeleri, Karayolları, DSİ, itfaiye ve diğer paydaş kurumlar, sahada. Bu süreci koordine ediyoruz. Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak. Bu süreci olumsuzluk olmadan atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime yarın geçerli olmak üzere bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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