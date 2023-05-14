Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor

Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor

Güncel Haberler

Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanıyor.

Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanıyor.

Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelerek Antalya'ya yerleşen ve vatandaşlık hakkını alan yabancılar da bugün sandık başına gitti. Ağırlıklı olarak Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, kendileri için belirlenen okullara giderek oy pusulalarında tercihlerini yaptılar.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, Ruslar için Antalya'nın önemli bir kent olduğunu ve ikinci evleri gibi gördüklerini söyledi.

Çok sayıda Rus'un Antalya'da yaşadığını ve Türk vatandaşı olduğunu dile getiren Balcı, "2009'da Türk vatandaşı oldum. O dönemden bu yana yapılan seçimlerde seve seve oy kullanıyorum. Türkiye'de seçimlere katılım çok yüksek, yönetimde tercihte bulunabilmek çok kıymetli." diye konuştu.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Milletvekili Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title