Antalya'da Turizm Merkezlerinde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gözde turizm merkezlerinde düzenlenen operasyonlarda farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Olympos, Çıralı ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından da destek alınarak Olympos, Çıralı ve Adrasan bölgesinde bulunan koylarda narkotik köpeği Asil ile denetim yapıldı. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA