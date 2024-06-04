Antalya'da tur ve transfer servisleri denetiminde 392 bin 697 lira ceza uygulandı

Antalya'da tur ve transfer servisleri denetiminde yıl başından bu yana toplam 392 bin 697 lira ceza uygulandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde tatillerini yapıp, memnun olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odası (ARO) işbirliğinde tur ve transfer servisleri denetlendi.

Yıl başından bu yana yapılan denetimlerde binin üzerinde araç kontrol edildi ve kurallara uymayanlara 392 bin 697 lira idari para cezası verildi.

Düden Şelalesi, Düden Park, Cumhuriyet Meydanı, Üçkapılar, Kaleiçi, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti ve Kurşunlu Şelalesi başta olmak üzere kentin her noktasında denetimler, yıl sonuna kadar devam edecek.

Antalya Havalimanı'nda da turizm polisi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeli, koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.