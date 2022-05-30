Antalya'da tur teknelerine eşlik eden yunuslar görüntülendi - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında günlük tura çıkan iki tekneye yunusların eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarihi Alanya Kalesi'ni denizden izlemek isteyen tatilcilerin teknedeki deniz keyfine yunuslar eşlik etti. Yunuslar, tekne çalışanları ve turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yunusların teknenin önünde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları ve tatilcilerin sevinç çığlıkları yer alıyor.