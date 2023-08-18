Antalya'da tur otobüsüyle motosiklet çarpıştı, genç kız yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kız acı içerisinde kaldı. Kazada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kız acı içerisinde kaldı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özer'in kullandığı 07 BFE 715 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Hasan Yılmaz'ın kullandığı 07 YMY 55 plakalı turist otobüsüne çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Sabihanur Öte yaralandı. Acı içerisinde yerde kalan genç kız, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA