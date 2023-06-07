Antalya'da tur otobüsü yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde olan ve yabancı uyruklu turistleri taşıyan tur otobüsünde başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Turistler tahliye edilirken alevler büyümeden söndürüldü. Olay anında yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri kısa süre sonra yangına müdahale ederek söndürdü. Yolcular bir başka otobüse transfer edildi.

Tur otobüsü alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Turistler tahliye edilirken alevler büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde olan ve yabancı uyruklu turistleri taşıyan tur otobüsünde başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Gökyüzünü dumanların kapladığı ilk anlarda yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi. Yangın söndürülürken yolcular başka bir otobüse transfer edildi.

Olay Serik ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ise durumu fark ederek otobüsü park etti. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İş yerindeki hortumlar ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri kısa süre sonra yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası ise yolcular bir başka otobüse transfer edildi.

Olay anında yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Hasan Basri Köleoğlu, "İçeride oturuyorduk. Bir anda etrafı duman sardı. Şoför, otobüsü park etti çalışır vaziyette. Hemen hortum çektik söndürmek için yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Sonra otobüs motor kısmından alev aldı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale ettik. Yolcularda herhangi bir panik olmadı. Güvenli bir yere geçmelerini sağladık" şeklinde konuştu.