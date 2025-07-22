Antalya'da Tur Otobüsü Kazası: 34 Turist Yara Almadan Kurtuldu

Antalya'da Tur Otobüsü Kazası: 34 Turist Yara Almadan Kurtuldu
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Serik ilçesinde bir tur otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerleri parçalayıp köprüden düşmeye ramak kala durdu. Otobüsteki 34 turist, şoför ve rehber kazayı yara almadan atlattı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan tur otobüsü refüjdeki bariyerleri parçalayıp, 30 metre yükseklikteki köprüden ırmağa düşmeye ramak kala durdu. Otobüsteki 34 turist, şoför ve rehber ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Alanya D400 kara yolu Aspendos Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı 34 turisti 10 ARR 495 plakalı tur otobüsüyle Manavgat ve Alanya ilçelerindeki otellerine taşıyan Şeref D., direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri parçalayan otobüs, yaklaşık 100 metre ilerledi. Duble yol üzerinde kurulu, altından Köprüçay Irmağı akan köprünün korkuluklarına çarpan otobüs, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmeye ramak kala durdu. Otobüsteki sürücü, rehber ve turistler kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüstekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Firmaya ait başka bir araca alınan turistler yola devam etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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