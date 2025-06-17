Antalya'da Tünelde Otomobil Yangını Paniğe Neden Oldu

ANTALYA'da Manavgat- Konya karayolundaki Demirkapı Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler diğer sürücülerin de yardımıyla söndürüldü.Olay, dün 18.30 sıralarında Demirkapı Tüneli'nde meydana geldi. Derviş Doğan kullandığı otomobilden yükselen dumanları fark edip durdu. Alev alan otomobildeki yangın paniğe neden oldu. Diğer sürücülerin de yardımıyla alevler yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tünelde ulaşım kısa süreli aksadı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,