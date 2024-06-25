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Antalya'da tüfekle adliyeye gelen kişi gözaltına alındı

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Antalya'da bir kişi, elindeki tüfekle adliyeye yürüdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, evinin gasbedildiğini söyledi.

Antalya'da tüfekle adliyeye önüne gelen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki henüz soyadı öğrenilemen İbrahim adındaki bir kişi, Dumlupınar Bulvarı'nda taksiden inip elindeki tüfekle Antalya Adliyesi'ne yürüdü.

Bu kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde şüphelinin elinden tüfeği aldı.

Şüpheli, önce sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürüldü.

Polis merkesindeki ilk ifadesinde şüphelinin, evinin gasbedildiğini, hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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