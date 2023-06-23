Antalya'da tüfek kazası: Ziyaretine gelen arkadaşı hayatını kaybetti

Kaza ile ateş alan tüfekle ziyaretine gelen arkadaşının ölümüne sebep oldu

ANTALYA - Antalya'da ziyarete geldiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle kaza ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi, 5069 Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Sitede, otomobil bakım servisi bulunan İrfan B'ninyanına öğleden sonra Yaşar Çakırziyarete geldi. Bir süre sonra iki arkadaş üst kattaki ofise çıktı. Burada iddiaya göre İrfan B., ruhsatsız tüfeğini kontrol ettiği esnada birden ateş alması sonucu Yaşar Çakır'ı yaraladı. Tüfek sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol koltuk altından yaralanan Yaşar Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yeri içinde geniş çaplı inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan B., ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.