Antalya'da Trans Bireyin Ölümü ve Şüpheli Takibi

Antalya'da Trans Bireyin Ölümü ve Şüpheli Takibi
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Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin, olay sonrası tanınmamak için başını örtüyle kapattığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin olay yerinden ayrılışı ve taksiye binişi kameralara yansıdı.

TANINMAMAK İÇİN BAŞINI KAPATMIŞ

Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H.'nin, olayın ardından bölgeden uzaklaştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.Ö.E.H.'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra tanınmamak amacıyla başını örtüyle gizlemeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Taksiye binip uzaklaşan şüphelinin, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ne doğru yürüdüğü anlar görüntüde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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