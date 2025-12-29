Antalya'daki cinayette sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da trans birey Nida Nazlıer'i (45) öldüren Suriye uyruklu Aref Elhusseın'in (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan Halil İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekipler, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nazlıer'i bulan Halil İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhusseın, operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla belirlendi.

'KANLAR İÇİN KALINCA KAÇTIM'

Aref Elhusseın ile birlikte Halil İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Aref Elhusseın'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde; suçunu kabul eden Aref Elhusseın, Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, çıkan tartışmada Nazlıer'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, cam parçalarıyla saldırdığını ve kanlar içinde kalması üzerine kaçtığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Halil İ. ve H.H. serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede savunması da yer alan Aref Elhusseın, öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddia sonrası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Sanığın iddiasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Aref Elhusseın, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Elhusseın, maktul ile ilişkiye girdiğini daha sonra tartıştıklarını söyleyerek, "Bana engel olmaya çalıştı. Masanın üzerindeki bardağı alıp, başına vurdum. Aramızda arbede yaşandı. Sinirden kendimi kaybettim, saçından tutup aynalı dolaba vurdum. Ayna kırıldı. Cam parçasını sol ayağıma sapladı. O beni öldürmek istedi" dedi. Yere düşünce ölüp ölmediğini fark etmedim. Üzerindeki altınları aldım. Telefonunu da aldım, parçalayıp çöpe attım. Üzerimde kan olduğu için evden kıyafet bulup giydim. Yüzüm tırnak izleriyle çizilmişti, içeriden bir gömlek alıp yüzüme sardım. Taksi çağırıp iş yerine geldim. Kanlı elbiselerimi poşete koydum" diye konuştu. Maktul Nazlıer'in ev arkadaşı Halil İ. ise "Nida, kendisini her zaman trans olarak tanıtıyordu. Kimliğini gizlemedi" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.