Antalya'da tramvay hattında onarım çalışması başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki Yedi Arıklar bölgesinde kalan tramvay hattında onarım çalışması yapacak. Çalışma 5 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Kasım'da tamamlanacak. Tramvay seferleri ise ücretsiz otobüs aktarmasıyla devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki Yedi Arıklar bölgesinde kalan tramvay hattında onarım çalışması yapacak. 5 Ağustos'ta başlayacak çalışma 5 Kasım'da tamamlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Antalya'nın önemli ulaşım hatlarından olan Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki Yedi Arıklar bölgesinde tramvay hattında onarım çalışması başlatıyor. Hattın altyapısında, yeraltı suyuna ve zamana bağlı olarak meydana gelen çökme nedeniyle işletme güvenliğinin tam olarak sağlanması için zaruri bir çalışma yapılması planlandı.

SEFELER ÜCRETSİZ OTOBÜS AKTARMASIYLA DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, onarım çalışmasının 5 Kasım'da tamamlanacağını belirterek, "Bu süre boyunca tramvay seferleri Doğu Garajı-Meydan durağı arasında ücretsiz otobüs aktarması ile sağlanacak. Onarım çalışması kapsamında hattın altyapısı güçlendirilecek ve çökme riski en aza indirilecek. Çalışmayı 5 Kasım'dan önce de tamamlayabiliriz. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla hat sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanıma açılacak" dedi.