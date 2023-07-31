Antalya'da Tramvay Hattında Onarım Çalışması Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki tramvay hattında onarım çalışması yapacak. Çalışma 5 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Kasım'da tamamlanacak. Tramvay seferleri ise ücretsiz otobüs aktarması ile devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki yedi arıklar bölgesinde kalan tramvay hattında onarım çalışması yapacak. 5 Ağustos'ta başlayacak olan çalışma 5 Kasım'da tamamlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, tramvay hattının çalışma sürecinde, tramvay seferlerinin Doğu Garajı-Meydan durağı arasında ücretsiz otobüs aktarması ile devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Antalya'nın önemli ulaşım hatlarından biri olan Doğu Garajı-Meydan durakları arasındaki yedi arıklar bölgesindeki tramvay hattında önemli bir onarım çalışması başlatıyor. Hattın altyapısında yer altı suyuna ve zamana bağlı olarak meydana gelen çökme nedeniyle işletme güvenliğinin tam olarak sağlanması için zaruri bir çalışma yapılması planlandı.

5 Kasım'da tamamlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, tramvay hattının Doğu Garajı-Meydan arasında bulunan yedi arıklar bölgesinde gerçekleştirilecek onarım çalışmasının, 5 Kasım'da tamamlanacağını belirterek, "Bu süre boyunca tramvay seferleri Doğu Garajı-Meydan Durağı arasında ücretsiz otobüs aktarması ile sağlanacak. Onarım çalışması kapsamında hattın altyapısı güçlendirilecek ve çökme riski en aza indirilecek. Çalışmayı 5 Kasım'dan önce de tamamlayabiliriz. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla hat sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanıma açılacak" dedi. - ANTALYA