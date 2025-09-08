Haberler

Antalya'da Traktör Kazası: Oto Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Antalya'da Traktör Kazası: Oto Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto elektrik ustası, tamir ettiği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, traktörün hareket etmesi sonucunda meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan oto elektrik ustası hayatını kaybetti.

Oto elektrik ustası Mustafa Çalışkan, Aşağıkacayatak Mahallesi'nde arızalanan traktörün aküsünü tamir ederken araç bir anda hareket etti.

Çalışkan, traktörün öndeki otomobile çarpmaması için manevra yaparken dengesini kaybederek yere düştü ve aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla Çalışkan'ı traktörün altından çıkardı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak gelen Çalışkan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.