Antalya'da Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde ilaçlama yapan 71 yaşındaki sürücü Hüseyin İşlek'in kullandığı traktör devrildi. Ağır yaralanan İşlek, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı traktör devrildi.
Yaralanan sürücü İşlek, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İşlek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel