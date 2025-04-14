Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Narin Güran cinayetinde ikinci dava ertelendi

Narin Güran cinayetindeki ikinci davada ara karar
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

Antalya'da Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde ilaçlama yapan 71 yaşındaki sürücü Hüseyin İşlek'in kullandığı traktör devrildi. Ağır yaralanan İşlek, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı traktör devrildi.

Yaralanan sürücü İşlek, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İşlek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.