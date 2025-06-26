Antalya'da Trafikte Tartışma: Silahlı Tehdit ve Tutuklama

Antalya'da Trafikte Tartışma: Silahlı Tehdit ve Tutuklama
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Antalya'da trafikte tartıştığı iki kadına tabanca doğrultan Güven T., tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalışan Güven T. tutuklandı.

Antalya'da 24 Haziran'da meydana gelen olayda; Güven T. trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı. Kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen Güven T.'nin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak "İn aşağı" dediği duyuldu. Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güven T.'nin evinde yapılan aramada; 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildi. Güven T. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Güven T. çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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