Antalya'da trafikte kavga sırasında çalınan elektrikli bisiklet polis tarafından bulundu

Antalya'da trafikte kavga sırasında sürücünün elektrikli bisikletini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayın ardından polis ekiplerinin elinde bisikletini görünce büyük sevinç yaşayan ve polislere sarılarak teşekkür eden bisikletin sahibi, "Çok duygulandım, bunu beklemiyordum. Bu kadar kısa surede bulunacağını tahmin etmedim, benim için büyük sürpriz oldu. Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim" dedi.

Olay, önceki gün saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan Ramazan Ünal, arkasında bulunan otomobil sürücüsüyle korna yüzünden tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kaldırımda kavgayı izleyen Coşkun Ö., yerdeki bisiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bisikletinin yerinde olmadığını gören Ünal, şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Ünal, olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki onlarca kameradan kaçan şahsın peşine duştu. Ekipler kısa surede şahsın kimliğini tespit etti. Bölgeyi çembere alarak şahsı çok uzaklaşmadan saatler içerisinde yakalayan polis, elektrikli bisikletin sahibini arayarak bulunduğunu söylediler. Ekiplerden gelen telefonun ardından bisikletini almak için emniyete giden Ramazan Ünal, polislerin elinde bisikletini görünce büyük sevinç yaşadı. Ünal polislere sarılarak teşekkür etti.

"Biz öfkeyle kalktık, zararla oturduk"

Olay anını anlatan Ramazan Ünal, "İşletmeye parça almaya gidiyordum, önüme bir tır durdu. Sonra arkadaki otomobilden sürekli korna çaldı. Korna ile taciz ediyordu. Ben kendisini uyardım, bunun üzerine bana 'Ne diyorsun sen lan' diyerek üzerime yürüdü. Ben yaptığı şeyin hoş olmadığını söyledim. Bana hakaret etmeye devam etti, üzerime yürüdü. Küfür etmemesi gerektiğini söyledim. Sonra kavga ettik. Hırsız bizim kavga ettiğimizi gördü, biz kavga ederken anahtarı üzerinde olan motosikleti çalıp götürdü. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım, kaşla göz arasında 5 saniyede motosikleti aldı gitti. Ben arkasından koştum ama yetişemedim. Olay sonrasında mağdur oldum. Sosyal medyada hırsızı tebrik edenleri gördüm. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Biz öfkeyle kalktık, zararla oturduk. Biz kaybettik, hırsız kazandı" dedi.

"Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim"

Polisleri bisikleti ile bir anda karşısında görünce duygulandığını söyleyen Ünal, "Çok duygulandım, bunu beklemiyordum. Bu kadar kısa surede bulunacağını tahmin etmedim, benim için büyük sürpriz oldu. Polislerimize canı gönülden çok teşekkür ederim. Özellikle Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ederim. Motosikletim benim elim ayağımdı" dedi. - ANTALYA