Antalya'da Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim sonucunda 72 araca toplamda 39 bin TL cezai işlem uygulanırken, sorgulaması yapılan 102 kişide herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve asayiş amaçlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 72 araç ve araçlarda bulunan toplam 102 kişi sorgulandı. Sorgulamanın sonunda 72 araca toplamda 39 bin TL cezai işlem uygulanırken, sorgulaması yapılan 102 kişide herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek sürekli olarak yapılan denetimlerin devam edeceğini dile getirdi. - ANTALYA