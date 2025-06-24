Antalya'da Trafik Tartışmasında Silah Çeken Şahıs Gözaltına Alındı
Antalya'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye silah çeken şüpheli G.T. emniyet tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Valilik sosyal medya paylaşımları sonrası olayla ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.
Antalya'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye silah çektiği belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Antalya'da bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti" paylaşımlarının ardından çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda, bahse konu olayı gerçekleştiren G.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel