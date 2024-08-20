Antalya'da Trafik Polisleri Alkol Denetimi Yaptı

ANTALYA'da trafik polisleri, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda sürücülere alkol denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği, dün akşam saatlerinde kentin kalabalık noktalarından Konyaaltı Caddesi üzerinde sürücülere alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halinde olan taşıtları durdurdu. Ehliyet kontrolü yapan ekipler, alkolmetre ile sürücülere alkol kontrolü yaptı. Denetimlerde ticari araç sürücüsü Yılmaz K., ekiplere alkol almadığını söyledi. Ancak alkolmetreli kontrolde 2,8 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 6 bin 349 lira para cezası uygulayan ekipler, sürücünün aracını da uygun bir noktaya çekti. Denetimlerde bir motosikletin son muayene tarihinin geçtiği, skuter ile seyir halinde olan bir kişinin de alkollü olduğu tespit edildi. Akşam saatlerinde başlayan denetimler, kentin farklı noktalarında gece saatlerine kadar sürdü.

Haber - Kamera Tunahan KIRANTALYA, -