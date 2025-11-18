Haberler

Antalya'da Trafik Kazasında Yaralanan Kadın 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ayşe Tanrıkulu, tedavi gördüğü hastanede 38 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada diğer sürücüler de yaralanırken, Tanrıkulu'nun cenazesi defnedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirdi.

11 Ekim'de Süleyman Ş.'nin (71) kullandığı 07 BOV 909 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet T. (47) idaresindeki 07 YL 253 plakalı kamyonet Müdürler mevkisinde çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet T. ile aynı araçta bulunan Hüsnü T. (56) ve Ayşe Tanrıkulu yaralandı.

Ayşe Tanrıkulu, tedavi gördüğü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybetti.

Tanrıkulu'nun cenazesi Akbaş Mahallesinde Gökçeler mezarlığına defnedildi.???????

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
