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Antalya'da trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

15 Aralık 2023 12:22 Güncelleme: 12:24 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer bir kişi ise kurtarılamadı.