Antalya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

K.D.A. (22) idaresindeki 07 ASB 268 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi D-400 karayolunda M.D'nin (37) kullandığı 07 AYN 777 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü M.D. sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

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