Üye Girişi
Haberler

Antalya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir otomobile arkadan çarpan kamyonet sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya - Alanya D 400 karayolu Kayaburnu köprü mevkiindeki emniyet şeridinde park halinde bulunan Mehmet Aytüre'ye ait 07 BGM 918 plakalı otomobile, Şevket Vural idaresindeki 07 ADD 13 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Aytüre ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Emine Aytüre yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Emine Aytüre, ekiplerce çıkartıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan Emine Aytüre'yi kurtarma çalışmaları sırasında telefonu çaldı. Kazaya müdahale eden vatandaşlardan biri telefonu açıp, karşıdaki yakınlarına anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kamyonet sürücüsü Şevket Vural, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? Ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title